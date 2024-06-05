Змея заползла во двор в центре Москвы и спряталась

Желтая змея заползла во двор в Малом Трехсвятительском переулке и спряталась

В центре Москвы обнаружили желтую змею, которая заползла во двор и спряталась. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Необычную гостью в районе Малого Трехсвятительского переулка в среду, 5 июня, нашел охранник. Рептилия лежала под теплотрассой, свернувшись калачиком, и вела себя спокойно.

Испуганный мужчина вызвал спасателей, и вскоре с помощью специальных инструментов те смогли положить змею в пластиковый контейнер. Между тем через пару минут после отлова к ним подошла девушка и рассказала, что пресмыкающееся принадлежит ей. Она добавила, что животное уползло от нее ранним утром. По информации источника Life.ru, змея вместе с хозяйкой жила в гостинице.

Днем ранее змею возле подъезда многоквартирного дома увидели жители столичного района Строгино.