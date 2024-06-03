Москвичи нашли у подъезда змею

Змею нашли у подъезда дома на северо-западе Москвы

Жители одного из жилых многоквартирных домов на северо-западе Москвы обнаружили рядом с ним змею. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «СЗАО | Тушино • Строгино • Митино».

Пресмыкающееся нашли у подъезда дома, расположенного в столичном районе Строгино. На записи, сделанной местными жителями, можно увидеть змею черного цвета, которая неподвижно лежит возле ступеней, ведущих ко входу в подъезд дома. «Я в МЧС звоню. Не надо самодеятельности, не дай Бог что-то… Не трогайте ее, она пока прилегла», — призвал мужской голос за кадром.

Жильцы дома обратились за помощью к спасателям для отлова змеи. При этом остается неизвестным, откуда рептилия доползла до подъезда дома.

Ранее стало известно, что в Зеленограде змея напугала посетителей продуктового магазина. Пресмыкающееся, в свою очередь, само испугалось внимания людей.