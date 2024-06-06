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04:15, 6 июня 2024Ценности

45-летняя актриса Кэти Холмс снялась топлес в рекламе

45-летняя актриса Кэти Холмс снялась топлес в рекламе бренда A.P.C

Фото: @katieholmes

Американская актриса Кэти Холмс снялась в рекламе бренда A.P.C. в откровенных образах. Соответствующие снимки публикует издание WWD.

45-летняя знаменитость показала поклонникам несколько образов, которые она создала в коллаборации с упомянутой маркой. Так, на одном из кадров телезвезда была запечатлена в имитирующем одеяло разноцветном платье, а на другом — позировала топлес в одних джинсах с завышенной линией талии, прикрывая при этом оголенную грудь руками.

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Известно, что автором снимков стал фотограф Оливер Хэдли Пирч.

В марте американская актриса Кейт Хадсон показала естественную внешность на новом видео. Она позировала без макияжа в белой майке и с уложенными в небрежный пучок волосами.

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      Карина Черных
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