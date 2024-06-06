Байден допустил вероятность втягивания Запада в конфликт с Россией

Байден: втягивание Запада в конфликт с Россией возможно, но маловероятно

Теоретическая вероятность втягивания Запада в конфликт с Россией существует, но это маловероятно. Такое допущение сделал президент США Джо Байден в интервью телеканалу АВС News, передает ТАСС.

Как считает Байден, это связано с тем, что «ни один американский солдат не был задействован в поставках украинцам необходимого им оружия».

В конце мая президент США разрешил Украине наносить удары американским оружием по целям на российской территории. Однако цели должны располагаться только возле Харьковской области.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что удары по территории России при участии западных государств означают их прямое участие в войне против Москвы.