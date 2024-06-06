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09:51, 6 июня 2024Россия

Четыре школьницы погибли в ДТП под Москвой

Под Москвой автомобиль врезался в дерево, четыре школьницы погибли
СюжетДТП в Москве:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Московской области у деревни Мартемьяново четыре школьницы погибли в ДТП. Об этом сообщила прокуратура Подмосковья в Telegram-канале.

Авария произошла в Наро-Фоминском городском округе. Там легковой автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево — пассажирами машины были две 15-летние, 16-летняя и 13-летняя девушки. Еще один человек пострадал — его госпитализировали в медицинское учреждение.

Впоследствии выяснилось, что за рулем автомобиля была 21-летняя девушка без прав. Она потеряла управление, из-за чего автомобиль улетел в кювет. Прокуратура после случившегося начала проверку. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее в городе Волжский Волгоградской области автомобиль сбил двух школьниц. Детей в возрасте девяти и десяти лет госпитализировали.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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