Четыре школьницы погибли в ДТП под Москвой

Под Москвой автомобиль врезался в дерево, четыре школьницы погибли

В Московской области у деревни Мартемьяново четыре школьницы погибли в ДТП. Об этом сообщила прокуратура Подмосковья в Telegram-канале.

Авария произошла в Наро-Фоминском городском округе. Там легковой автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево — пассажирами машины были две 15-летние, 16-летняя и 13-летняя девушки. Еще один человек пострадал — его госпитализировали в медицинское учреждение.

Впоследствии выяснилось, что за рулем автомобиля была 21-летняя девушка без прав. Она потеряла управление, из-за чего автомобиль улетел в кювет. Прокуратура после случившегося начала проверку. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее в городе Волжский Волгоградской области автомобиль сбил двух школьниц. Детей в возрасте девяти и десяти лет госпитализировали.