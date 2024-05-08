В российском регионе иномарка сбила двух детей на переходе

В Волгоградской области автомобиль сбил двух школьниц на пешеходном переходе

В городе Волжский Волгоградской области автомобиль сбил двух школьниц. Об этом сообщила прокуратура российского региона в Telegram-канале.

Детей сбил водитель Hyundai Solaris, авария произошла на улице Советской. В момент ДТП девочки в возрасте 9 и 10 лет переходили дорогу по пешеходному переходу.

Школьниц госпитализировали, об их состоянии подробностей не приводится. «Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами, поставлены прокуратурой на контроль», — добавили в прокуратуре.

Ранее на улице Красная Пресня в центре Москвы 84-летнюю пенсионерку сбили сразу две машины. Пожилая жительница столицы решила перейти дорогу в неположенном месте.