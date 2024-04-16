Пенсионерку сбили сразу две машины в центре Москвы

«Осторожно, Москва»: 84-летнюю пенсионерку сбили сразу две машины в Москве

На улице Красная Пресня в центре Москвы 84-летнюю пенсионерку сбили сразу две машины. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно Москва».

Пожилая жительница столицы решила перейти дорогу в неположенном месте. Ее сбила сначала одна машина, а затем наехал еще один автомобиль на попутной полосе.

В Гоставтоинспекции Москвы пояснили, что женщина получила травмы несовместимые с жизнью.

До этого стало известно, что на Кутузовском проспекте в Москве два автомобиля такси сбили мужчину, который переходил дорогу. Спасти его медикам не удалось. Другие обстоятельства ДТП начали устанавливать.

Еще раньше на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись четыре автомобиля. Сведений о пострадавших тогда не поступало.