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14:50, 16 апреля 2024Россия

Пенсионерку сбили сразу две машины в центре Москвы

«Осторожно, Москва»: 84-летнюю пенсионерку сбили сразу две машины в Москве

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

На улице Красная Пресня в центре Москвы 84-летнюю пенсионерку сбили сразу две машины. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно Москва».

Пожилая жительница столицы решила перейти дорогу в неположенном месте. Ее сбила сначала одна машина, а затем наехал еще один автомобиль на попутной полосе.

В Гоставтоинспекции Москвы пояснили, что женщина получила травмы несовместимые с жизнью.

До этого стало известно, что на Кутузовском проспекте в Москве два автомобиля такси сбили мужчину, который переходил дорогу. Спасти его медикам не удалось. Другие обстоятельства ДТП начали устанавливать.

Еще раньше на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись четыре автомобиля. Сведений о пострадавших тогда не поступало.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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