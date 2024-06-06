Депутат Рады рассказал о нехватке дронов у всех бригад ВСУ

Депутат Рады Горбенко: ни одна бригада ВСУ не укомплектована дронами полностью

Ни одна бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) не укомплектована беспилотниками полностью. Об этом заявил депутат Верховной Рады Руслан Горбенко в интервью изданию «Укринформ».

Горбенко прокомментировал снабжение частей ВСУ дронами. По его информации, потребность украинских военных в БПЛА обеспечена только на 60 процентов.

«Ни разу мы еще не слышали, что бригады полностью укомплектованы дронами», — заявил депутат. При этом он рассказал о ситуации, когда 26 тысяч дронов находились на складе и не были доставлены в части на передовой.

Горбенко также рассказал, что потребность ВСУ в мобилизованных в 2024 году составляет 110 тысяч человек.