Стало известно об аресте уроженца Донбасса во Франции

Le Figaro: во Франции уроженца Донбасса арестовали после взрыва в номере отеля

Французская полиция арестовала, как утверждается, уроженца Донбасса с гражданством России и Украины после взрыва в номере отеля, где он проживал, сообщила газета Le Figaro.

Журналисты уточнили, что в понедельник, 3 июня, 26-летний мужчина был госпитализирован с травмами после взрыва в номере отеля в гостиничной зоне столичного аэропорта имени Шарля де Голля.

Прибывшие на место медики нашли у пациента «фальшивые документы, а также изделия и материалы, предназначенные для изготовления взрывных устройств».

Как указали источники, задержанный якобы намеревался атаковать технику французской армии, предназначенную для отправки на Украину.

Ранее стало известно, что муниципалитетам Франции не хватает средств на обеспечение приезжающих на их территорию беженцев с Украины.