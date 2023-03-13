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18:11, 13 марта 2023Мир

Во Франции пожаловались на нехватку денег на украинских беженцев

Французский депутат Рабо заявила о нехватке у муниципалитетов денег на беженцев с Украины

Фото: Edgard Garrido / Reuters

Муниципалитетам Франции не хватает средств на обеспечение приезжающих на их территорию беженцев с Украины, заявила французский парламентарий Валери Рабо. Как выяснила «Лента.ру», в своем обращении к правительству депутат заявила, что жители муниципалитетов не справляются с возникшей из-за потока мигрантов финансовой нагрузкой.

Так, Рабо написала запрос на имя представителя правительства Доминик Фор, в котором отметила, что муниципалитеты Франции «проявили солидарность, принимая украинских беженцев, предоставляя им наилучшие условия и способствуя их интеграции».

«Эти действия нужно приветствовать (...) однако для многих муниципалитетов прием беженцев сопряжен со значительными финансовыми затратами, которые они не всегда могут на себя взять», — говорится в обращении депутата.

В некоторых из них [муниципалитетах] они [украинские беженцы] могут составлять почти 10% населения муниципалитета (...) Некоторые муниципалитеты выразили пожелание, чтобы государство увеличило уровень своей финансовой поддержки

Валери Рабодепутат парламента Франции

В связи с этим Рабо предлагает изменить схему, по которой происходит расчет правительственного финансирования муниципалитетов. По мнению парламентария, при расчете суммы дотаций конкретному муниципалитету правительство должно включать украинских беженцев в общее число ее жителей, таким образом повышая объемы финансирования.

Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна выступила с призывом к западным странам оказать Киеву массовую и быструю военную помощь для того, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогли не только выстоять, но и совершить контрнаступление.

«Наша военная поддержка Украины должна быть массовой и быстрой, чтобы помочь Украине не только выстоять, но и быть в состоянии, когда она захочет и сможет, вести контрнаступление», — заявила она.

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Кирилл Садовский
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