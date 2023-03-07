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21:11, 7 марта 2023Мир

Глава МИД Франции призвала оказать Украине массовую и быструю помощь

Глава МИД Франции Колонна призвала оказать Украине массовую и быструю помощь

Фото: Vincent Isore / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна выступила с призывом к западным странам оказать Киеву массовую и быструю военную помощь для того, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогли не только выстоять, но и совершить контрнаступление, сообщает РИА Новости.

«Наша военная поддержка Украины должна быть массовой и быстрой, чтобы помочь Украине не только выстоять, но и быть в состоянии, когда она захочет и сможет, вести контрнаступление», — заявила она.

Глава МИД уточнила, что для оказания такой помощи необходимо, чтобы она отвечала потребностям Киева. Она добавила, что на сегодняшний день Украина больше всего нуждается в боеприпасах, а также в системах противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский уже подал Западу сигнал SOS из-за тяжелой ситуации, складывающейся вокруг обороны Артемовска (украинское название — Бахмут).

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Марина Совина
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Глава МИД Франции призвала оказать Украине массовую и быструю помощь
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