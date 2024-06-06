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10:13, 6 июня 2024Среда обитания

Зарплаты экологов в России резко выросли

HeadHunter: за год средняя зарплата экологов в России выросла на 18 процентов

Фото: Daniel Karmann / Globallookpress.com

Средняя зарплата эколога в России в январе-мае 2024 года составила 65,6 тысячи рублей, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос рекрутингового сервиса hh.ru.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года зарплата специалистов выросла на 18 процентов. Спрос на экологов за год вырос на 23 процента.

Наиболее высокие зарплаты предлагают специалистам в строительном бизнесе (102,3 тысячи рублей в среднем) и лесной промышленности (85 тысяч рублей), добывающей отрасли (83,3 тысячи рублей), на химическом производстве и в образовательных учреждениях (по 80 тысяч рублей).

Больше всего экологи востребованы в Москве. В 2024 году на столицу приходится каждая десятая вакансия (11 процентов). В лидеры также входят Санкт-Петербург (7 процентов), Московская область (5 процентов), Краснодарский край (5 процентов) и Свердловская область (4 процента).

В экологах чаще всего нуждаются компании из строительной отрасли (24 процента), сферы продуктов питания (13 процентов вакансий), в добывающей отрасли (9 процентов), нефтегазовом секторе и металлургии (по 8 процентов).

Исследование было проведено в июне 2024 года.

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      Мария Черкасова
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