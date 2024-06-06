Европеец побывал в Ессентуках и описал впечатления от местной минеральной воды

Живущий в России тревел-блогер из Голландии побывал в городе Ессентуки и описал впечатления от местной минеральной воды. Своими мыслями он поделился в личном блоге под названием «Голландец в России» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, в Ессентуках много мест, где можно бесплатно попробовать минеральную воду разной температуры. «В городе 23 источника. Самыми полезными считаются номер 4 и 17. Я пробовал номер 4», — рассказал европеец.

Он отметил, что железо в воде чувствуется, однако не сильно. Аналогичный вывод блогер сделал и о газе. Вкус воды он назвал соленым.

Ранее этот же блогер проехал по Карелии на поезде «Рускеальский экспресс», оформленном в ретростиле, и описал его фразой «красивее еще не видел».

