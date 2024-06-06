Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:26, 6 июня 2024Экономика

На «ИИ-будущее сегодня» рассказали о применении Al-технологий в страховании

Сорокина в рамках «ИИ-будущее сегодня» рассказала о применении Al в страховании

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В рамках сессии «Практика применения искусственного интеллекта. Банки и финансы», прошедшей 4 июня на полях 27-го Петербургского Международного Экономического Форума, ведущие российские спикеры — топ-менеджеры крупнейших российских финансовых компаний, Московской биржи, IT-компаний — обсудили использование ИИ в финансовой отрасли.

Член Совета директоров Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина в ходе своего выступления рассказала о точках роста за счет новых технологий, поделилась успешными кейсами ВСК по применению искусственного интеллекта в страховых продуктах и сервисах.

Как отмечалось во время сессии, сегодня можно выделить шесть ключевых векторов практического использования искусственного интеллекта в страховании: андеррайтинговый скоринг и управление резервами, маркетинг и продажи, урегулирование, страховая медицина, операционные процессы и HR.

Страховщики используют элементы машинного обучения в основных бизнес-процессах уже достаточно давно. Сейчас в процессе внедрения и масштабирования работа с речью, изображениям, неструктурированной информацией. На следующем этапе развития — расширение перечня задач, которые может взять на себя генеративный ИИ.

В ВСК искусственный интеллект применяется в андеррайтинге, управлении резервами, прогнозировании продаж и спроса на страховые продукты, урегулировании страховых случаев, операционных процессах и управлении персоналом. Технология помогает в распознавании документов, структурировании информации, интеллектуальном анализе и реинжиниринге процессов.

Как отмечается, внедрение в ВСК предиктивной модели для прогнозирования оттока и возврата клиентов, оценки склонности к покупке позволило компании повысить эффективность коммуникации по ОСАГО в три раза, увеличить конверсию целевой группы на 12 процентных пунктов, усилить работу контакт-центра. Применение ИИ для распознавания повреждений авто по фото помогло в разы сократить процесс урегулирования (с семи дней до двух часов). А в рамках пилотного проекта по взаимодействию с оператором камер дорожного наблюдения в Уральском регионе компании удалось повысить долю досудебных отказов от возмещения, сократить вероятность страхового мошенничества, снизить сроки принятия решения о выплате.

«Одним из ключевых направлений стратегии ВСК является увеличение проникновения технологий искусственного интеллекта во все процессы компании. В результате применения искусственного интеллекта клиенты уже сегодня получают оперативный и качественный сервис, особенно при наступлении страхового события. Ключевая задача внедрения - решить проблему клиента или помочь не допустить наступления страхового события вовсе. Особенно это важно в рамках вопросов, связанных со здоровьем. Модели превенции и вовлечения в страховую медицину в основном строятся именно на технологиях искусственного интеллекта. В настоящее время это область развития с высоким потенциалом», — отметила Ольга Сорокина.

Что думаешь? Оцени!
      Алена Шаповалова
      Обсудить
      Последние новости

      Трамвай без тормозов протаранил другой в Кузбассе. Более ста человек пострадали — они прыгали в окна, чтобы спастись

      Россиянин оказался членом банды Басаева и участвовал в нападении на Буденновск

      Медведев пожелал гореть в адском пламени одной категории людей

      В Верховной Раде оказались шокированы фортификациями в Харьковской области

      Медведев оценил предложенный Путиным ответ «Пиндостану» и «слюнявым псам» из ЕС

      Уровень доверия граждан к финансовой системе России оценили

      В России достижения экономики связали с успешной армией

      Рублю предсказали небольшое снижение

      Алессандра Амбросио снялась обнаженной для Vogue

      В России появилась новая доменная зона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше