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00:39, 6 июня 2024Мир

Путин назвал ситуацию в Газе войной с уничтожением мирных граждан

Путин: ситуация в Газе не похожа на войну, это тотальное уничтожение гражданских

Фото: Rizek Abdeljawad / Global Look Press

Ситуация в секторе Газа не похожа на войну, это тотальное уничтожение мирного населения, заявил российский президент Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

На встрече с руководителями международных информационных агентств Путин назвал ситуацию в Газе войной с уничтожением мирных граждан. «Все-таки на войну не очень похоже. Это какое-то тотальное уничтожение гражданского населения», — подчеркнул он.

Как отметил Путин, главный политический вопрос — создание двух государств, как было предусмотрено изначально при решении ООН. «Без решения ключевых вопросов, мне думается, решить вопрос по существу вряд ли возможно», — указал он.

Ранее Путин заявил, что новый виток кризиса на Ближнем Востоке начался с террористической атаки на мирных граждан в Израиле. Как уточнил глава государства, после этого вместо наказания преступников началась месть по принципу коллективной ответственности.

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      Марина Совина
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