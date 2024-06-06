Путин: ситуация в Газе не похожа на войну, это тотальное уничтожение гражданских

Ситуация в секторе Газа не похожа на войну, это тотальное уничтожение мирного населения, заявил российский президент Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

На встрече с руководителями международных информационных агентств Путин назвал ситуацию в Газе войной с уничтожением мирных граждан. «Все-таки на войну не очень похоже. Это какое-то тотальное уничтожение гражданского населения», — подчеркнул он.

Как отметил Путин, главный политический вопрос — создание двух государств, как было предусмотрено изначально при решении ООН. «Без решения ключевых вопросов, мне думается, решить вопрос по существу вряд ли возможно», — указал он.

Ранее Путин заявил, что новый виток кризиса на Ближнем Востоке начался с террористической атаки на мирных граждан в Израиле. Как уточнил глава государства, после этого вместо наказания преступников началась месть по принципу коллективной ответственности.