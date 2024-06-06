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15:24, 6 июня 2024Россия

Генерал армии призвал власти России сказать правду о целях СВО

Генерал Куликов: по окончании спецоперации Россия станет другой страной

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Генерал армии Анатолий Куликов обратился к российским властям, призвав их сказать жителям страны правду о целях специальной военной операции (СВО). В программе «Царьград.Главное» он задался вопросом — какой будет Россия по окончании боевых действий, предположив, что это будет уже совсем другая страна.

«Страна изменит какие-то нынешние свои взгляды, исходя из тех уроков, которые на протяжении 30 лет преподавал нам Запад. И в экономике, и в политике. И какие-то аспекты идеологии должны вернуться», — подчеркнул он.

Президент Клуба военачальников России предположил, что не исключены и изменения в Конституции России, так как «нынешняя была написана американцами под свое видение и с перспективой полностью подчинить нашу страну».

Генерал указал, что спецоперацию начали не для того, чтобы после нее появились такие же как сейчас люди, ценностями которых будут дорогие яхты и наличие крупных сумм денег. «Наверное, что-то должно быть другое», — считает Куликов.

Рассуждая об этом, он попросил власти РФ дать четкий ответ на вопрос, что ждет страну после окончания боевых действий на Украине. Также он задался вопросами о том, какую цену заплатит Россия по итогу и что конкретно получит «на выходе». При этом Куликов подчеркнул, что в победе российской стороны он не сомневается.

Ранее замглавы Главного военно-политического управления Генштаба (ГВПУ) Апти Алаудинов предположил, что спецоперация завершится в 2024 году. По его словам, Россия сможет уничтожить силы, которые ВСУ собрали за последнее время.

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      Анастасия Алимпиева
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