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05:36, 6 июня 2024Мир

Политолог допустил появление торговых проблем между Украиной и КНР

Золотарев: слова Зеленского о Китае могут обернуться торговыми проблемами

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Резкие заявления Владимира Зеленского в адрес Китая могут обернуться проблемами торгово-экономического характера, заявил украинский политолог Андрей Золотарев. Об этом пишет РИА Новости.

«Извините, плюнуть в Китай — Китай утрется. Но если Китай плюнет, ну, можно и утонуть», — подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что до начала конфликта на Украине именно КНР закупала большую часть экспортируемой ею продукции.

Ранее бывший генеральный прокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко допустил, что власти Китая могут заблокировать экспорт продукции на Украину из-за резких слов Владимира Зеленского в адрес Пекина. По его словам, сегодня Китай является «вторым полюсом» в мире, помимо США. Луценко посетовал, что Зеленский «умудрился накидать громких и обидных фраз» одному и другому полюсу.

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      Марина Совина
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