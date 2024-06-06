Индонезия захотела отменить визы для россиян

Власти Индонезии захотели отменить визовый режим для граждан 20 стран

Власти Индонезия захотели отметить визовый режим для граждан 20 стран, в том числе россиян. Об этом в беседе с агентством РИА Новости заявил министр туризма популярного курортного государства Азии Сандиага Уно.

«Мы представили наш запрос и предложение, и сейчас идет его обсуждение среди министерств в рамках подготовки к одобрению президентом», — отметил глава ведомства.

Более того, уточняется, что речь идет о 20 странах с самым высоким туристическим потоком в Индонезию, в их число входит и Россия.

Ранее власти Филиппин захотели наладить прямое авиасообщение из Москвы и Санкт-Петербурга на острове Себу. О желании запустить рейсы из двух российских городов заявила губернатор одноименной провинции Гвендолин Гарсия.