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07:30, 6 июня 2024Из жизни

Мужчина изучил семейную историю и раскрыл грязный секрет прабабушки

Фото: BAO / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Во время составления семейного древа мужчина узнал, что его родственница сидела в тюрьме в XIX веке по обвинению в проституции. Об этом он рассказал на форуме на Reddit.

Автор поста решил сдать тест ДНК, чтобы узнать историю своих родственников. Так он наткнулся на грязный секрет прапрапрабабушки. Согласно полученным им тюремным записям, она была арестована в 1840 году в Дублине, Ирландия. 24-летнюю девушку обвинили в том, что она занималась проституцией на территории Феникс-парка.

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Несколько комментаторов отметили, что документ автора поста еще не означает, что его прапрапрабабушка действительно была проституткой. «В тот период многие считали женщин проститутками только потому, что они были бедными и бездомными, без каких-либо других доказательств», — объяснил один из них. Нищих девушек часто отправляли в тюрьмы, чтобы «очистить улицы».

Ранее сообщалось, что мужчина, в подростковом возрасте запретивший родителям разводиться, узнал секрет отца из-за его деменции. Выяснилось, что он долгое время пользовался услугами проституток втайне от жены.

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      Юлия Юткина
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