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15:58, 6 июня 2024Бывший СССР

На Украине предложили наказывать нарушающих законы военкомов

Депутат Рады Горбенко: нарушающих закон военкомов нужно наказывать

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Депутат Верховной Рады Украины Руслан Горбенко заявил о необходимости наказывать работников территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине), нарушающих закон. Об этом он сказал в интервью изданию «Укринформ».

«Очевидно, что необходимы более жесткие санкции за противоправные действия со стороны должностных лиц, ответственных за мобилизацию», — отметил Горбенко.

По его словам, множество конфликтов на улицах происходили из-за некомпетентности работников, а отбор на эти должности должен проходить с учетом психологического состояния и подготовки для общения с военнообязанными.

Ранее вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук предложила отправить на фронт мужчин-работников ТЦК за счет устройства женщин на должности военкомов.

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      Валентин Карант
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