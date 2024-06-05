Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:56, 5 июня 2024Бывший СССР

На Украине предложили отправлять военкомов на фронт за счет женщин

Вице-премьер Украины предложила отправлять военкомов на фронт за счет женщин

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук предложила отправить мужчин-работников территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) за счет устройства женщин на должности военкомов. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«В соцсетях прочитала, что в приложении "Резерв+" обновили данные 180 тысяч военнообязанных женщин. Вот вам отличные кадры для системы ТЦК, включая руководящие должности. Усиленный набор женщин для работы в ТЦК может высвободить мужчин для службы в боевых частях», — написала Верещук.

Ранее депутат Верховной Рады Игорь Фрис сообщил, что на Украине многодетным отцам для получения отсрочки от мобилизации придется доказывать обеспечение несовершеннолетних детей.

Фрис рассказал, как от одного из находящихся в разводе украинцев, имеющего трех детей от двух женщин, военкомат потребовал «договор между мужем и его бывшими супругами, что он участвует в содержании своих несовершеннолетних детей».

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      В Генштабе России назвали возможную дату окончания СВО

      Названа стоимость самого дорогого лота на ПМЭФ

      Раскрыто происхождение родоначальников семьи Путина

      В ФРГ предупредили об опасности решения Шольца разрешить ВСУ удары по России

      Раскрыты подробности нападения на посольство США в Ливане

      Суд Тель-Авива согласился закрыть Al Jazeera

      Виновника взрыва в казарме в Белгородской области осудили

      Объем главной российской «кубышки» снизился

      Украина потеряла более половины мощностей энергетики

      Украинскому правительству указали на позор

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше