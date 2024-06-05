На Украине предложили отправлять военкомов на фронт за счет женщин

Вице-премьер Украины предложила отправлять военкомов на фронт за счет женщин

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук предложила отправить мужчин-работников территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) за счет устройства женщин на должности военкомов. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«В соцсетях прочитала, что в приложении "Резерв+" обновили данные 180 тысяч военнообязанных женщин. Вот вам отличные кадры для системы ТЦК, включая руководящие должности. Усиленный набор женщин для работы в ТЦК может высвободить мужчин для службы в боевых частях», — написала Верещук.

Ранее депутат Верховной Рады Игорь Фрис сообщил, что на Украине многодетным отцам для получения отсрочки от мобилизации придется доказывать обеспечение несовершеннолетних детей.

Фрис рассказал, как от одного из находящихся в разводе украинцев, имеющего трех детей от двух женщин, военкомат потребовал «договор между мужем и его бывшими супругами, что он участвует в содержании своих несовершеннолетних детей».