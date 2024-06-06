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11:11, 6 июня 2024Бывший СССР

Нанесен удар по обстреливавшим Энергодар частям ВСУ

Подпольщик Лебедев: нанесен удар по району, откуда обстреливали Энергодар
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по району, откуда Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали Энергодар и ЗАЭС. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Лебедев рассказал об ударе ВС России по селу Марьевка в Днепропетровской области, являющемуся пригородом города Марганец. Отмечается, что ВСУ использовали позиции в этом районе для обстрела ЗАЭС.

«На прибрежную зону Днепра в Днепропетровской области обычным гражданам въезд запрещен», — подчеркнул подпольщик.

Ранее подполье сообщило об уничтожении грузовика с западными ракетами возле Николаева. По словам Лебедева, взрыв был зафиксирован после попадания по грузовику в районе населенного пункта Красное Поле Николаевской области.

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      Алевтина Запольская
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