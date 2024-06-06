Никогда не видевшие друг друга сестры встретились через 50 лет после рождения

В США единоутробные сестры впервые встретились через 50 лет после рождения

В США единоутробные сестры, которые никогда не видели друг друга, впервые встретились через 50 лет благодаря базе данных родственников. Их историю рассказывает People.

55-летняя Карен Сандин и 52-летняя Дженнифер Джонсон не знали о существовании друг друга до начала 2024 года. Женщины родились у одной матери, однако Джонсон отдали на удочерение через полгода после рождения, а Сандин воспитывали родители отца. «Долгие годы мне было интересно узнать историю семьи. Я всегда подозревала, что у меня может быть брат или сестра», — рассказала Сандин.

Однажды женщина разбирала старые документы и фотографии, которые ей показывала бабушка, и решила наконец заняться поиском родных. В начале 2024-го она зарегистрировалась на сайте компании Ancestry.com Inc, которая занимается генеалогическими исследованиями, и сразу же нашла Джонсон. Кроме того, там же она нашла и дядю — родного брата матери. Оказывается, он в то же время пытался найти родственников.

26 мая новообретенные сестры впервые встретились друг с другом и с дядей. Сандин и Джонсон заявили, что очень похожи внешне. Кроме того, они обе любят диетическую колу, шопинг и дорожат дружбой. Теперь родственницы решили объединиться и продолжить поиски. «Мы надеемся найти нашу биологическую мать, а также побольше пообщаться с дядей и троюродными братьями и сестрами, чтобы побольше узнать о семье», — сказала Сандин.

Ранее сообщалось, что в США разлученные в детстве сестры нашли друг друга спустя 81 год. 90-летним Маурилие Чавес и Андрее Лопес было пять лет, когда они потеряли родителей, а после они жили по отдельности у родственников.

