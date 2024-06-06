Стало известно об одной опасности Азовского моря

РАН: к 2030 году в Азовском море может обрушиться берег на 418 тысяч кв. м

К 2030 году берег в Таганрогском заливе Азовского моря может обрушиться на площади 418,7 тысячи квадратных метров. К такому выводу пришли ученые Южного научного центра Российской академии наук (РАН), данные опубликованы в статье «Прогноз ущерба социально-экономическим объектам от разрушения берегов Таганрогского залива в пределах Ростовской области».

Среди находящихся под угрозой обрушения 123 тысячи квадратных метров земель сельскохозяйственного назначения и 60 квадратных метров территории населенных пунктов. В прогнозируемую зону обрушения берега попадает 70 объектов капитального строительства, в том числе 22 дома, 15 опор линий электропередачи (ЛЭП), дороги, мосты, гаражи, а также объекты исторической памяти и кладбища.

Согласно подсчетам, суммарный ущерб от разрушения прибрежной зоны составит 128 миллионов рублей.