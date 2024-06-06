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13:48, 6 июня 2024Россия

Раскрыты подробности об оружии устроившего стрельбу в Москве киллера

Военный эксперт Дандыкин: автомат киллера из Москвы выдавали командирам десанта

Кадр: Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы»

Автомат АКС-74У «Ксюха» из которого, предположительно, стрелял преступник на Западе Москвы, уже снят с производства, но идеален для того, чтобы убить жертву с близкого расстояния. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Это оружие на базе автомата Калашникова. Автомат складной, укороченный. Предназначался для командиров десантных войск в советское время, был в боевой укладке у летчиков, которые воевали в Афганистане, в Чечне. Также патрульные ездили с этими автоматами, но сейчас они уже сняты с производства», — рассказал Дандыкин.

Это оружие, как объяснил военный эксперт, предназначено только для ближнего боя. Он также добавил, что, несмотря на то, что автомат снят с производства, вероятно, его все еще можно купить на черном рынке.

«Черный рынок никто не отменял. Оружия много осталось после разных конфликтов. На Украине вообще миллионы стволов. Иногда обнаруживают себя даже стволы времен Великой Отечественной войны. В принципе, все можно достать, — сказал Дандыкин. — Кроме этого, сейчас начали выходить на волю те, кого посадили за бандитизм в 90-е. Места их заняты, а оружие осталось где-то закопанным».

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу по мужчине на западе Москвы и скрылся. Жертва нападения погибла.

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      Наталия Белова
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