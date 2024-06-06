Военный Матвийчук: оборона ВСУ на кураховском и покровском направлениях ослабла

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) значительно ослабла на кураховском и покровском направлениях в Донецкой народной республике (ДНР) после того, как значительные силы были переброшены под Харьков. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Когда под Липцами в Харьковской области начались бои, ВСУ перебросили туда значительные резервы, сняв их с других направлений, — объяснил военный. — Из-за этого существенно ослабла оборона противника и в ДНР, и в ЛНР».

По словам Матвийчука, российские военные воспользовались этим и усилили наступление там, где оборона ВСУ стала не такой серьезной. Этим, как он считает, объясняется тяжелое положение противника на кураховском и покровском направлениях.

До этого глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал о продвижении российских военных в ДНР. По его словам, Российской армии удалось отбросить ВСУ к северным окраинам села Старомайорское.