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23:13, 6 июня 2024Экономика

Основатель ГК «Дело» рассказал о стимулирующей роли санкций для логистики

Сергей Шишкарев: спасибо за санкции сказать не могу, но они держат нас в тонусе
ЦиклПМЭФ-2024

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Основатель транспортно-логистического холдинга группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев считает санкции Запада «несправедливыми и незаконными», однако именно они стимулируют логистику России к креативному и интенсивному развитию. С таким мнением он выступил в эфире телеканала «России-24» на полях ПМЭФ-2024.

По словам Сергея Шишкарева, санкционное давление действительно создает некоторые проблемы — и с точки зрения взаиморасчетов, и с точки зрения использования контейнерного оборудования. Однако это побуждает к ответным действиям — таким как приобретение собственного флота и новых контейнеров или обновление подвижного состава.

«С какой стороны ни посмотри – спасибо за санкции сказать не могу. Но то, что они держат нас в тонусе и дают возможность правильно развиваться — это с уверенностью могу сказать», - отметил он.

Основатель ГК «Дело» указал, что давление со стороны Запада только увеличивает желание использовать их для себя. «Для того, чтобы придумывать новые технологии, чтобы применять новые схемы доставки грузов», — пояснил он.

Примером здесь может служить адаптация инфраструктуры и оборудования терминалов ГК «Дело» в портах Северо-Запада под неконтейнерные грузы (такие, как удобрения и другие). Благодаря технологии, разработанной Группой, такие грузы теперь перевозятся в контейнерах, что позволило привлечь новых клиентов и загрузить порты Санкт-Петербурга и Усть-Луги, опустевшие было с уходом иностранных операторов в 2022 году. В результате грузооборот портов начал восстанавливаться, а холдинг Шишкарева получил несколько крупных контрактов с ведущими российскими производителями удобрений на ежегодную перевалку миллионов тонн продукции.

«У нас новая технология, мы доставляем грузы в контейнерах непосредственно на терминалы, потом открытым способом загружаем суда за 50-60 тысяч (тонн) и отправляем из Санкт-Петербурга», — рассказал он в эфире телеканала.

В настоящее время порты ГК «Дело» на Северо-Западе загружены примерно на половину мощности, однако грузооборот «драматично прирастает», отметил Сергей Шишкарев.

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