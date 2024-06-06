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07:02, 6 июня 2024Мир

Президент Сальвадора назвал Россию сверхдержавой

Президент Сальвадора Букеле: Россию нельзя сломать санкциями
СюжетСанкции против России:
Найиб Букеле

Найиб Букеле. Фото: Jose Luis Gonzalez/Reuters

Россия построена как сверхдержава, поэтому ее нельзя сломать санкциями, заявил президент Сальвадора Найиб Букеле в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Он сравнил Россию с Испанией, отметив, что если ввести санкции против последней, можно разрушить ее экономику. У России же, по словам Букеле, есть энергетика, природный газ и промышленные мощности, благодаря чему страну нельзя сломать подобными ограничениями.

Ранее о том, что современная Россия находится на уровне сверхдержавы, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он назвал президента Владимира Путина одним из величайших мировых лидеров.

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      Сергей Грехов
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