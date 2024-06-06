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17:46, 6 июня 2024Россия

Раскрыто одно изменение в новых российских дипломах

Глава Минобрнауки Фальков рассказал об изменениях в вузовских дипломах

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Во внешний вид дипломов российских вузов внесут одно изменение — в них пропишут конкретные навыки выпускников. Такие планы раскрыл глава Минобрнауки Валерий Фальков на встрече со студентами в рамках ПМЭФ, пишет «Российская газета».

В качестве примера министр обозначил, что некоторые «бакалавры» могут стать «инженерами-технологами», а «магистры» — «инженерами данных». Таким образом, в дипломах пропишут конкретные квалификации, умения и навыки выпускника.

При этом все дипломы бакалавра и специалиста, полученные до обновления, будут действительны и считаться подтверждением об оконченном высшем образовании. Министр также заверил, что главный упор сейчас делается на качество образования и те, кто пока еще поступает в вузы по программам бакалавриата, уже могут пройти обучение на более глубоком уровне специализированного высшего образования.

«И все, кто пока еще поступает на программы бакалавриата, получат дипломы, и рынок труда их точно так же будет распознавать и нормально реагировать», — отметил Фальков.

Ранее Фальков заявлял, что в России с 2025 года из-за повсеместного внедрения новой системы высшего образования упразднят понятие «бакалавр».

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      Елена Торубарова
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