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04:30, 6 июня 2024Наука и техника

Глобальное потепление побило рекорд

Earth System Science Data: скорость глобального потепления побила рекорд

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Ученые Университета Лидса (Великобритания) обнаружили, что скорость глобального потепления побила рекорд. Результаты исследования опубликованы в журнале Earth System Science Data, кратко о них рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Согласно отчету климатологов, антропогенное потепление возросло до 1,19 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня за последнее десятилетие, с 2014 по 2023 год. При этом в прошлогоднем докладе указывался рост на 1,14 градуса Цельсия за период 2013-2022 года.

Если рассматривать отдельно 2023 год, то потепление, вызванное деятельностью человека, достигло 1,3 градуса Цельсия. Это, в целом, ниже, чем общее потепление (1,43 градуса Цельсия), которое включает естественную изменчивость климата, в том числе влияние Эль-Ниньо.

Эксперты предупреждают, что оставшийся углеродный бюджет для достижения предела в 1,5 градуса Цельсия (цель Парижского соглашения) составляет около 200 гигатонн, что эквивалентно всего лишь пяти годам текущих выбросов.

Климатологи отмечают, что потепление связано с высокими выбросами парниковых газов, которые составляют около 53 миллиардов тонн углекислого газа в год, и улучшением качества воздуха из-за снижения эмиссии серы, что уменьшает охлаждающий эффект аэрозолей.

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      Александр Еникеев
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