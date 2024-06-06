Россиянин спаивал друга-подростка и был осужден

В Удмуртии суд приговорил 19-летнего местного жителя к 240 часам обязательных работ за вовлечение 16-летнего подростка в пьянки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.
Следователи установили 22 факта вовлечения подсудимым несовершеннолетнего в употребление алкоголя.
По версии следствия, с декабря 2023 года по 29 февраля осужденный предлагал несовершеннолетнему другу вместе выпить алкогольную продукцию. Подросток соглашался. В результате спиртные напитки нарушили его нормальное физическое и нравственное воспитание.
Ранее стало известно, что риелторы-мошенники спаивали жителей Подмосковья с целью присвоения их квартир.