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05:30, 6 июня 2024Путешествия

Россиянка побывала в США и рассказала о жизни американских русских

Фото: Viviana Rishe / Unsplash

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и рассказала о жизни американских русских, которые давно переехали в страну. Об этом она написала в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, русские в Америке — уже не те люди, что прежде. «Теперь их нельзя назвать россиянами, но и американцами они не становятся. Одним словом, они больше похожи на американских русских, и вот, что их выдает», — заметила она.

Ершова рассказала, что русские в этой стране смешивают при разговоре родной язык с английским. «Прожив в Америке долгое время, они машинально забывают многие слова на русском языке и теперь выражаются на смешанном языке. Через одно русское слово звучит английское. Получается такой интересный "рунглиш"», — рассказала блогерша.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала о несчастной жизни переехавших в США русских. По ее словам, у них часто возникают проблемы с поиском привычных продуктов в магазинах и нехваткой компетентных работников в сфере красоты.

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      Марк Успенский
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