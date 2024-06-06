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12:41, 6 июня 2024Бывший СССР

Российские военные поразили аэродром ВСУ в Запорожье

Лебедев: ВС России поразили аэродром для запуска дронов ВСУ в Запорожье
СюжетРоссийские войска

Фото: РИА Новости

Российские военные поразили в подконтрольной Киеву части Запорожской области аэродром Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, российские войска нанесли удар по окраине населенного пункта Пологи в Запорожье, где располагается аэродром для запуска украинских дронов.

«ВСУ не так давно начали его использовать для запусков БПЛА (беспилотных летательных аппаратов — прим. «Ленты.ру») по нашей территории, в основном в Запорожской области, но бывает и по ДНР (Донецкой Народной Республике — прим. «Ленты.ру»)», — уточнил Лебедев.

Представитель пророссийского подполья добавил, что после ударов в районе аэродрома в Запорожье начался пожар, который долго не удавалось потушить. По его информации, на место было направлено большое количество машин скорой помощи.

Ранее Лебедев сообщал, что российские военные нанесли удары по месту расположения ВСУ в районе Краснополья Сумской области. Он отмечал, что армия России атаковала ферму, на которой украинские бойцы пытались спрятать военную технику.

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      Екатерина Грищенко
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