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11:14, 6 июня 2024Бывший СССР

В подполье заявили об ударах по месту расположения ВСУ в Краснополье

РИА Новости: ВС РФ ударили по месту расположения ВСУ в районе Краснополья

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Российские военные нанесли удары по месту расположения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Краснополья Сумской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, прилеты зафиксированы в стороне бывшей военной части противовоздушной обороны ВСУ. Кроме того, удар был нанесен по ферме, где украинские войска стараются прятать военную технику, добавил Лебедев. «Информации о качестве удара пока нет», — сказал он.

Координатор подполья отметил, что также российские силы нанесли удары по небольшим группам бойцов ВСУ, которые дислоцируются в близлежащих селах и поселках городского типа.

Ранее Лебедев проинформировал, что военные России нанесли удар по расположению украинской армии в Никополе Днепропетровской области. Как он утверждал, было зафиксировано несколько прилетов.

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      Кристина Есикова
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