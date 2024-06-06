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10:44, 6 июня 2024Бывший СССР

Стало известно об ударе по расположению ВСУ в Днепропетровской области

Подполье: российские войска ударили по расположению ВСУ в Никополе

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска нанесли удар по расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Никополь в Днепропетровской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, всего в районе Никополя было зафиксировано несколько прилетов. «На окраине города прилетело в частный дом, в который заселились ВСУ без ведома выехавших в Европу владельцев. Пятерых "поселенцев" вывезли на скорой, еще трое уехали в черных пакетах», — уточнил он.

Ранее Лебедев сообщал, что украинская администрация Херсона эвакуируется из города, устраивая ночные пожары в госучреждениях и уничтожая таким образом оставшуюся там документацию.

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      Алевтина Запольская
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