Подполье сообщило об эвакуации назначенной администрации Херсона из города

Лебедев: украинская администрация Херсона эвакуируется из города

Назначенная Украиной администрация Херсона эвакуируется из города, сжигая документы, чтобы замести следы своей работы, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Как сообщают наши товарищи из Херсона, администрация эвакуируется из города. Главные чиновники давно сбежали, сейчас происходит уничтожение невывезенной документации», — заявил Лебедев.

По его словам, администрация пытается уничтожить оставшиеся документы, устраивая ночные пожары в государственных учреждениях.

Ранее Лебедев сообщал, что в Херсоне две группы иностранных наемников устроили перестрелку. По его словам, франкоязычные и англоязычные наемники отдыхали в херсонском кафе «Березка» и после словесной перепалки вышли на улицу, где конфликт перешел в острую фазу.