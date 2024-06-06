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10:08, 6 июня 2024Бывший СССР

Подполье сообщило об эвакуации назначенной администрации Херсона из города

Лебедев: украинская администрация Херсона эвакуируется из города

Фото: RFE / RL / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Назначенная Украиной администрация Херсона эвакуируется из города, сжигая документы, чтобы замести следы своей работы, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Как сообщают наши товарищи из Херсона, администрация эвакуируется из города. Главные чиновники давно сбежали, сейчас происходит уничтожение невывезенной документации», — заявил Лебедев.

По его словам, администрация пытается уничтожить оставшиеся документы, устраивая ночные пожары в государственных учреждениях.

Ранее Лебедев сообщал, что в Херсоне две группы иностранных наемников устроили перестрелку. По его словам, франкоязычные и англоязычные наемники отдыхали в херсонском кафе «Березка» и после словесной перепалки вышли на улицу, где конфликт перешел в острую фазу.

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      Валентин Карант
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