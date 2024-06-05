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18:39, 5 июня 2024Бывший СССР

Подполье сообщило о перестрелке в Херсоне между иностранными наемниками

Лебедев: две группы иностранных наемников устроили перестрелку в Херсоне

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Две группы иностранных наемников устроили перестрелку в подконтрольном Украине Херсоне. Об этом сообщил ТАСС координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В Херсоне произошел конфликт со стрельбой между двумя компаниями иностранных наемников, которые находились в состоянии алкогольного опьянения», — сообщил Лебедев.

По его словам, франкоязычные и англоязычные наемники отдыхали в херсонском кафе «Березка» и, после словесной перепалки, вышли на улицу, где конфликт перешел в острую фазу.

Ранее Сергей Лебедев заявил о уничтожении грузовика Вооруженных сил Украины (ВСУ) с западными ракетами в районе населенного пункта Красное Поле Николаевской области.

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