Две группы иностранных наемников устроили перестрелку в подконтрольном Украине Херсоне. Об этом сообщил ТАСС координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«В Херсоне произошел конфликт со стрельбой между двумя компаниями иностранных наемников, которые находились в состоянии алкогольного опьянения», — сообщил Лебедев.
По его словам, франкоязычные и англоязычные наемники отдыхали в херсонском кафе «Березка» и, после словесной перепалки, вышли на улицу, где конфликт перешел в острую фазу.
Ранее Сергей Лебедев заявил о уничтожении грузовика Вооруженных сил Украины (ВСУ) с западными ракетами в районе населенного пункта Красное Поле Николаевской области.