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10:20, 6 июня 2024Экономика

Рублю предсказали небольшое снижение

Эксперт Чекурова: к концу года рубль подешевеет до 93 рублей за доллар

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

К концу 2024 года курс российской валюты снизится до отметки в 93 рубля за доллар. Об этом РИА Новости заявила генеральный директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова в ходе Петербургского международного экономического форума. Ее высказывание цитирует агентство «Прайм».

По ее словам, рубль подешевеет, но не сильно. Скажутся и хорошая внешнеторговая ситуация, и высокие ставки по рублевым инструментам. Таким образом, если курс российской валюты и ждут изменения, то весьма умеренные.

Ранее сообщалось, что в первые месяцы лета Банк России увеличит продажи иностранной валюты, и рубль, реагируя на такую политику, слегка укрепится. Впрочем, в долгосрочном периоде эксперты ждут уменьшения экспортной выручки и постепенного растущего спроса на инвалюту. Как следствие это приведет к ослаблению рубля.

Также есть прогноз, что в июне курс доллара в России может дойти до 87,3-94,3 рубля, в то время как евро будет торговаться в пределах от 94 до 101 рубля, а юань — по 12,1-13 рублей. В первую очередь будущее российской валюты будет зависеть от решения ЦБ РФ по ключевой ставке, стоимости доллара на международных рынках и политики ФРС США.

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      Кирилл Луцюк
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