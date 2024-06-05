Рублю предсказали укрепление

Рублю предсказали небольшое укрепление из-за политики Центробанка

В июне и начале июля Банк России увеличит продажи иностранной валюты и рубль, реагируя на такую политику, немного укрепится. К таким выводам пришли эксперты, опрошенные РИА Новости.

В частности Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций» предположил, что Банк России будет продавать валюты на 8,1-9 миллиардов рублей в день. Краткосрочно это может сработать на укрепление рубля. Однако, как полагает эксперт, на более долгосрочном горизонте уменьшение экспортной выручки постепенно повысит спрос на инвалюту. А это повлечет за собой ослабление рубля.

В свою очередь Николай Дудченко из ФГ «Финам» считает, что до 28 июня нетто-продажи валюты могут увеличиться приблизительно до 7,1-7,3 миллиарда. Такой рост может благоприятно сказаться на курсе рубля. Евгений Кошелев из Росбанка предположил, что июньское увеличение дневных продаж валюты может дойти до 7,8 миллиарда.

Также есть мнение, что Минфин РФ в июне 2024 года может начать продавать юани и золото из ФНБ. Как отметил Валерий Вайсберг из ИК «Регион» общий объем продаж китайской валюты и золота с июня по июль может оказаться эквивалентен девяти миллиардам рублей.

По некоторым прогнозам, к концу осени 2024 года курс доллара будет колебаться в пределах 91-95 рублей. К ослаблению российской валюты могут привести ужесточение санкций и другие геополитические риски. Позитивное влияние на российскую валюты оказывают продление обязательной продажи валютной выручки экспортерами и жесткая политика Центробанка. Летом, эксперты ждут курс рубля продолжит колебаться вокруг майских значений — около 92 рублей за доллар.

Также прогнозируется, что уже на этой неделе курс доллара к рублю может опуститься ниже четырехмесячного минимума, до 88,25 рубля. Такое укрепление российской валюты может быть связано с проблемами с оплатой импорта. При невозможности оплатить поставки из-за рубежа, спрос на них, а значит и на иностранную валюту идет на спад.