Сбер сделает льготную ипотеку под 2 процента в новых регионах России

В ЛНР и ДНР появится льготная ипотека под 2 процента от Сбера

В течение июня Сбер собрался организовать льготную ипотеку под два процента в новых регионах России — в Луганской народной республике (ЛНР) и Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили «Ленте.ру» представители Сбербанка в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Утверждается, что минимальная ставка по программе на «Домклик» составит от двух процентов. Учитывается также страхование жизни и здоровья. Максимальный размер кредита для граждан в банке — шесть миллионов рублей. Минимальный первоначальный взнос должен составить от 10,1 процента от стоимости жилья.

«В рамках программы можно приобрести готовое или строящееся жилье на первичном рынке», — отметили представители Сбербанка. В заключение они добавили, что ипотека рассчитана на то, что один человек сможет быть одновременно заемщиком, созаемщиком или поручителем.

Ранее на ПМЭФ также стало известно, что Сбер изменил ставки по кредитам, в том числе по ипотечным программам. Теперь, как отмечается, минимальные ставки по базовым ипотечным программам на «Домклик» составят: на новостройки, вторичное жилье и строительство дома — от 18,2 процента, на недвижимость и землю за городом — от 18,5 процента. Кредит под залог недвижимости составит от 19,3 процента, ставка по военной ипотеке поднимется до показателя в 17,6 процента, по коммерческой ипотеке — до 19,7 процента. Ставка по ипотеке без первоначального взноса составит от 19 процентов.