Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:46, 6 июня 2024Экономика

Сбер сделает льготную ипотеку под 2 процента в новых регионах России

В ЛНР и ДНР появится льготная ипотека под 2 процента от Сбера
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В течение июня Сбер собрался организовать льготную ипотеку под два процента в новых регионах России — в Луганской народной республике (ЛНР) и Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили «Ленте.ру» представители Сбербанка в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Утверждается, что минимальная ставка по программе на «Домклик» составит от двух процентов. Учитывается также страхование жизни и здоровья. Максимальный размер кредита для граждан в банке — шесть миллионов рублей. Минимальный первоначальный взнос должен составить от 10,1 процента от стоимости жилья.

«В рамках программы можно приобрести готовое или строящееся жилье на первичном рынке», — отметили представители Сбербанка. В заключение они добавили, что ипотека рассчитана на то, что один человек сможет быть одновременно заемщиком, созаемщиком или поручителем.

Ранее на ПМЭФ также стало известно, что Сбер изменил ставки по кредитам, в том числе по ипотечным программам. Теперь, как отмечается, минимальные ставки по базовым ипотечным программам на «Домклик» составят: на новостройки, вторичное жилье и строительство дома — от 18,2 процента, на недвижимость и землю за городом — от 18,5 процента. Кредит под залог недвижимости составит от 19,3 процента, ставка по военной ипотеке поднимется до показателя в 17,6 процента, по коммерческой ипотеке — до 19,7 процента. Ставка по ипотеке без первоначального взноса составит от 19 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Трамвай без тормозов протаранил другой в Кузбассе. Более ста человек пострадали — они прыгали в окна, чтобы спастись

      Зарплаты экологов в России резко выросли

      «Роскосмос» рассказал о доступе к российской ядерной энергоустановке на Луне

      Названы оригинальные способы продлить жизнь и улучшить психическое здоровье

      Кабмин утвердил распоряжение о строительстве мегапроекта

      Названы риски для экономики России от полного эмбарго США

      Изъятые в доход государства активы решили продавать

      Россиянин оказался членом банды Басаева и участвовал в нападении на Буденновск

      Медведев пожелал гореть в адском пламени одной категории людей

      В Верховной Раде оказались шокированы фортификациями в Харьковской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше