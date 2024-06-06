Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:01, 6 июня 2024Наука и техника

Обнаружена рекордно медленная нейтронная звезда

Nature Astronomy: обнаружена рекордно медленная нейтронная звезда

Изображение: Nature Astronomy

Австралийские ученые Сиднейского университета и Национального научного агентства Австралии CSIRO обнаружили самую медленно вращающуюся нейтронную звезду. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Открытие было сделано с помощью радиотелескопа ASKAP CSIRO в Западной Австралии. Объект ASKAP J193505.1+214841.0 (ASKAP J1935+2148) испускает сигнал с рекордно долгим периодом 53,8 минуты.

Источник сигнала имеет три различных состояния излучения: яркое излучение с линейно поляризованными импульсами продолжительностью 10-50 секунд; излучение, которое примерно в 26 раз слабее, чем яркое состояние, с импульсами с сильной круговой поляризацией и продолжительностью примерно 370 миллисекунд; состояние покоя без импульсов.

Хотя одиночный белый карлик с чрезвычайно сильным магнитным полем мог бы производить наблюдаемый сигнал, ученые никогда не обнаруживали такие объекты в относительной близости от Солнечной системы. Более вероятно, что объект представляет собой медленно вращающуюся нейтронную звезду с экстремальными магнитными полями.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Трамвай без тормозов протаранил другой в Кузбассе. Более ста человек пострадали — они прыгали в окна, чтобы спастись

      В России ребенок и двое взрослых отравились угарным газом

      Врач назвала лучшие продукты для набора мышечной массы

      Год назад была разрушена Каховская ГЭС. Прорыв дамбы привел к десяткам жертв и экологической катастрофе

      Зарплаты экологов в России резко выросли

      «Роскосмос» рассказал о доступе к российской ядерной энергоустановке на Луне

      Названы оригинальные способы продлить жизнь и улучшить психическое здоровье

      Кабмин утвердил распоряжение о строительстве мегапроекта

      Названы риски для экономики России от полного эмбарго США

      Изъятые в доход государства активы решили продавать

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше