Nature Astronomy: обнаружена рекордно медленная нейтронная звезда

Австралийские ученые Сиднейского университета и Национального научного агентства Австралии CSIRO обнаружили самую медленно вращающуюся нейтронную звезду. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Открытие было сделано с помощью радиотелескопа ASKAP CSIRO в Западной Австралии. Объект ASKAP J193505.1+214841.0 (ASKAP J1935+2148) испускает сигнал с рекордно долгим периодом 53,8 минуты.

Источник сигнала имеет три различных состояния излучения: яркое излучение с линейно поляризованными импульсами продолжительностью 10-50 секунд; излучение, которое примерно в 26 раз слабее, чем яркое состояние, с импульсами с сильной круговой поляризацией и продолжительностью примерно 370 миллисекунд; состояние покоя без импульсов.

Хотя одиночный белый карлик с чрезвычайно сильным магнитным полем мог бы производить наблюдаемый сигнал, ученые никогда не обнаруживали такие объекты в относительной близости от Солнечной системы. Более вероятно, что объект представляет собой медленно вращающуюся нейтронную звезду с экстремальными магнитными полями.