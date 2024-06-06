В Турции высказались об участии в конференции по Украине

Турецкий политик Перинчек назвал ошибкой участие в конференции по Украине

Участие турецкой стороны на конференции по Украине в Швейцарии будет неправильным, поскольку это вражеское для Москвы мероприятие, заявил председатель турецкой партии Vatan (Родина) Догу Перинчек. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, было бы разумно пригласить туда российскую делегацию, так как переговоры по Украине невозможны без нее.

«Ряд государств Евразии заявили о своем неучастии поняв, что урегулирование (без России) невозможно. Эта конференция против России, желание Запада создать фронт против России. Коллективный Запад хочет собрать все больше союзников против России», — подчеркнул политик. Он назвал ошибкой участие Турции в мероприятии.

Политик добавил, что реализация планов Запада на Украине означает ущемление интересов Турции в Черном море.

Конференция по урегулированию украинского конфликта без участия России состоится 15 и 16 июня на курорте Бюргеншток.