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07:23, 6 июня 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о новой угрозе стране из-за женщин

Демограф Позняк забил тревогу из-за миграции женщин с территории Украины

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Структура населения Украины изменилась в худшую сторону из-за миграции женщин детородного возраста, заявил заведующий отделом миграционных исследований Института демографии и социальных исследований имени М. Птухи НАН Украины Алексей Позняк. Об этом пишет украинское издание «Телеграф».

Как отметил эксперт, это более угрожающий фактор, чем само сокращение численности населения. Он рассказал, что на подконтрольной Украине территории, по грубым оценкам, проживают 31,5 миллиона человек.

«Полной катастрофы нет. В будущем все будет зависеть от того, как будет развиваться страна», — подчеркнул он.

Позняк напомнил, что мигрировали в основном женщины детородного возраста и дети. Из-за этого сильно ухудшилась структура населения. «Меньше будет рождаться новых людей, соответственно, большими темпами будет сокращаться население. И это даже при возвращении части мигрантов», — забил он тревогу из-за новой угрозы.

Ранее Нацбанк страны заявил, что миграция и мобилизация привели к усилению кадрового голода. В наибольшей степени это ощущается в сферах логистики, розничной торговли и ряде других отраслей экономики.

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      Марина Совина
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