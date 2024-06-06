Украинца приговорили к тюремному сроку за угрозу съесть судью

Жителя Украины приговорили к тюремному сроку за угрозу съесть судью

В украинском Луцке мужчину приговорили к тюремному сроку за угрозы судье — он заявил, что знает, где она живет и после освобождения он ее съест. Об этом сообщает издание zaxid.net.

Мужчина, уже осужденный за другое преступление, участвовал в заседании суда по видеосвязи из следственного изолятора. Судье он заявил, что знает о ней «больше, чем она думает», назвал ее «овцой» и заверил, что после освобождения он ее «съест». Своей вины мужчина не признал, заявив, что во время видеоконференции был раздражен из-за отказа судьи в его заявлениях и ходатайствах.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 377 УК Украины (угроза или насилие в отношении судьи). Ему назначили два года лишения свободы — с учетом срока за предыдущее преступление он проведет в тюрьме 15 лет.

Ранее в Узбекистане суд приговорил местного жителя к пяти годам лишения свободы за оскорбление президента. Мужчина написал в соцсетях комментарий, в котором выразил недовольство участием главы государства в Параде Победы в Москве.