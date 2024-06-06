В Херсонской области рассказали о ненужности региона Украине

Правительство Херсонской области: Киев показал, что регион ему не нужен

Ударом по Каховской ГЭС Украина показала, что Херсонская область ей не нужна. Об этом заявил председатель правительства региона Андрей Алексеенко, сообщает РИА Новости.

Алексеенко выступил с заявлением в годовщину подрыва плотины ГЭС. По его мнению, украинские власти обозначили всем, что они не рассчитывают на возвращение Херсонской области.

«Тот, кто собирается жить на земле, не станет своими руками превращать ее в зону экологического бедствия», — подчеркнул чиновник. Он добавил, что Россия не только ликвидировала последствия наводнения, но и отремонтировала объекты инфраструктуры.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о доказанной вине Киева в разрушении Каховской ГЭС. Он добавил, что имеющихся фактов и свидетельств было вполне достаточно с самого начала.