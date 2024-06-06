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17:57, 6 июня 2024Силовые структуры

В Москве осудили бывшего начальника из ремонтно-строительного управления МВД

Суд вынес приговор экс-главе подразделения РСУ МВД РФ за продажу автотехники

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Мещанский районный суд Москвы вынес приговор бывшему начальнику центрального управления ФГУП «Ремонтно-строительное управление (РСУ) МВД» Александру Павлову за махинации при продаже автомобильной техники по заниженной стоимости. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Мужчина признан виновным по статье 160 УК РФ («Присвоение и растрата»). Ему назначено условное наказание сроком шесть лет. Также суд оштрафовал его на 500 тысяч рублей и лишил права занимать должности на госслужбе.

В отношении второго фигуранта дела, Алексея Смыка, принято решение о прекращении уголовного преследования — он не дожил до приговора. Смык обвинялся на посту исполняющего обязанности гендиректора ФГУП в злоупотреблении полномочиями при возведении объектов для МВД, в числе которых реконструкция главного клинического госпиталя. Ущерб был оценен в 834 миллионов рублей, отмечает «Коммерсантъ».

Бывший замглавы ФГУП Александр Романычев скрылся на Украине и был объявлен в международный розыск.

По данным следствия, он вместе со Смыком и Павловым продали по заниженной стоимости 34 единицы автомобильной и строительной техники, в результате чего МВД понесло ущерб на 10,9 миллиона рублей.

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      Любовь Ширижик
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