В Москве отреагировали на запрет Литвы импортировать сельхозпродукцию из России

Захарова: Москва ответит на запрет Литвы импортировать сельхозпродукцию из РФ

Москва ответит на решение Литвы запретить импорт из России ряда сельскохозяйственных продуктов. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, пишет ТАСС.

Она отметила, что данное решение свидетельствует о настойчивом желании Вильнюса продолжать деструктивную политику на полный разрыв торгово-экономических отношений с Россией.

Дипломат назвала такое действие Литвы «выстрелом себе в ногу».

По ее словам, это может помочь Вильнюсу снискать одобрение заокеанских покровителей, но экономические отношения между странами от этого не поменяются, потому как уже фактически свернуты.

Ранее МИД Литвы призвал обдумать удар по России. Предполагается, что страны НАТО отправят своих военных на Украину.