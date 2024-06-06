В подполье заявили о конфликтах между жителями Херсона и наемниками

РИА Новости: иностранные наемники стали чаще конфликтовать с жителями Херсона

Иностранные наемники стали чаще конфликтовать с жителями Херсона. Об этом сообщили в подполье, передает РИА Новости.

«В последнее время в Херсоне иностранные наемники стали чаще фигурировать в конфликтных ситуациях с местным населением», — заявил представитель подполья. Кроме того, он добавил, что херсонское население делится данными о местах расположения наемных военных.

Ранее в подполье проинформировали, что две группы иностранных наемников устроили перестрелку в Херсоне. Как уточнялось, они были в состоянии алкогольного опьянения. По данным подполья, наемники находились в кафе «Березка». Сначала завязалась словесная перепалка, а затем они вышли на улицу, где конфликт перешел в острую фазу.

