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08:18, 6 июня 2024Бывший СССР

В подполье заявили о конфликтах между жителями Херсона и наемниками

РИА Новости: иностранные наемники стали чаще конфликтовать с жителями Херсона

Фото: Mykhaylo Palinchak / Keystone Press Agency / Global Look Press

Иностранные наемники стали чаще конфликтовать с жителями Херсона. Об этом сообщили в подполье, передает РИА Новости.

«В последнее время в Херсоне иностранные наемники стали чаще фигурировать в конфликтных ситуациях с местным населением», — заявил представитель подполья. Кроме того, он добавил, что херсонское население делится данными о местах расположения наемных военных.

Ранее в подполье проинформировали, что две группы иностранных наемников устроили перестрелку в Херсоне. Как уточнялось, они были в состоянии алкогольного опьянения. По данным подполья, наемники находились в кафе «Березка». Сначала завязалась словесная перепалка, а затем они вышли на улицу, где конфликт перешел в острую фазу.

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      Кристина Есикова
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