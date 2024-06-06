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10:10, 6 июня 2024Экономика

В России назвали аргумент в пользу снижения ключевой ставки

Глава РФПИ Дмитриев: снижение ставки поможет привлечь инвестиции в экономику РФ
СюжетСтавки по кредитам:

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Снижение ключевой ставки Центробанка (ЦБ) в среднесрочной перспективе поможет привлечь инвестиции в реальный сектор российской экономики. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, его слова приводит РБК.

В свою очередь, привлечение инвестиций в реальный сектор, как уточнил Дмитриев, поспособствует развитию и росту российского бизнеса. По этой причине ряд отечественных компаний надеются на снижение ключевой ставки в обозримом будущем.

В среднесрочной перспективе, добавил он, крайне важно, чтобы ключевая ставка стала ниже, чем средний доход бизнеса в реальном секторе российской экономики. В противном случае этот сегмент рынка перестанет быть привлекательным для вложений. Это объясняется тем, что при таком раскладе компаниям будет сложнее брать новые кредиты. «Без этого (снижения ключевой ставки ЦБ — прим. «Ленты.ру») финансовый поток в реальный сектор ограничен», — резюмировал Дмитриев.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на отраслевых экспертов спрогнозировало сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 16 процентов годовых по итогам ближайшего заседания совета директоров регулятора, которое состоится 7 июня. Переходу к ослаблению денежно-кредитной политики (ДКП), по мнению аналитиков, может помешать ряд факторов, включая ускорение инфляции и высокие темпы корпоративного и потребительского кредитования в стране.

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      Анатолий Акулов
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