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18:35, 6 июня 2024Экономика

В России отреагировали на проблему с переводами в Китай

Глава РЭЦ Никишина: Россия занимается устранением проблем в расчетах с Китаем
Вероника Никишина

Вероника Никишина. Фото: Анатолий Медведь / Фотохост-агентство / РИА Новости

Россия и Китай совместно работают над устранением проблем в расчетах между странами. Об этом на ПМЭФ в разговоре с NEWS.ru заявила гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.

Трудности с переводами действительно присутствуют, подтвердила Никишина. В данный момент регуляторы РФ и КНР работают над созданием системы расчетов, на которую не смогут оказывать влияние санкционные режимы других стран, подчеркнула она.

Над этим вопросом работают представители правительства РФ и Банка России, указала представительница РЭЦ. Он будет оставаться в фокусе всеобщего внимания до тех пор, пока решение не будет найдено.

Ранее стало известно, что переводы из России в Китай стали задерживаться на несколько месяцев. По словам старшего партнера московского офиса юридической фирмы DHH Юань И, это ведет к неопределенности с соблюдением условий торговых контрактов. По данным Reuters, финансовые учреждения КНР опасаются введения вторичных санкций со стороны США. Половина трансакций сейчас осуществляется при помощи посредников из третьих стран.

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      Лилиана Набиуллина
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