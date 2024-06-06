В России отреагировали на проблему с переводами в Китай

Глава РЭЦ Никишина: Россия занимается устранением проблем в расчетах с Китаем

Россия и Китай совместно работают над устранением проблем в расчетах между странами. Об этом на ПМЭФ в разговоре с NEWS.ru заявила гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.

Трудности с переводами действительно присутствуют, подтвердила Никишина. В данный момент регуляторы РФ и КНР работают над созданием системы расчетов, на которую не смогут оказывать влияние санкционные режимы других стран, подчеркнула она.

Над этим вопросом работают представители правительства РФ и Банка России, указала представительница РЭЦ. Он будет оставаться в фокусе всеобщего внимания до тех пор, пока решение не будет найдено.

Ранее стало известно, что переводы из России в Китай стали задерживаться на несколько месяцев. По словам старшего партнера московского офиса юридической фирмы DHH Юань И, это ведет к неопределенности с соблюдением условий торговых контрактов. По данным Reuters, финансовые учреждения КНР опасаются введения вторичных санкций со стороны США. Половина трансакций сейчас осуществляется при помощи посредников из третьих стран.

